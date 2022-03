La serie Valkyrie ritorna con il nuovissimo Elysium

Square Enix ha deciso di riprendere in mano la serie Valkyrie con un nuovo capitolo in uscita l’anno prossimo intitolato Valkyrie Elysium.









Sviluppato da Soleil, Valkyrie Elysium attinge alla mitologia norrena per offrire una storia originale ambientata in un mondo prossimo alla distruzione, pieno di pericoli e combattimenti dal ritmo serrato.

Il trailer presente qui in alto ci permette di dare un primo sguardo alla protagonista del gioco, una giovane Valchiria a cui Il padre di tutto ciò che esiste, dio supremo e signore di tutto il creato, ha affidato il destino del mondo. Durante la sua avventura, la protagonista affronterà numerosi nemici e dovrà utilizzare armi, magia e poteri dei suoi alleati per sventare il Ragnarok, la distruzione del mondo. Square Enix fa sapere che Valkyrie Elysium resta fedele alle sue origini con le musiche del compositore storico della serie, Motoi Sakuraba, portando al tempo stesso la saga in una nuova direzione con la reinterpretazione in chiave action di dinamiche di combattimento classiche, come mosse finali e sistema di combo. Infine, il design dei personaggi è stato curato da Yuya Nagai di CyDesignation, Inc.

Non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale, ma Valkyrie Elysium sarà disponibile quest’anno su PC, PS4 e PS5.