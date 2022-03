Journey: un nuovo trailer celebra il decimo anniversario del gioco

Dieci anni fa, usciva un piccolo gioco che avrebbe lasciato un segno indelebile nei cuori di schiere di giocatori. Stiamo naturalmente parlando di Journey, l’incredibile viaggio fra le dune del deserto creato da thatgamecompany, il cui decimo compleanno è stato celebrato dal publisher Annapurna Interactive con un nuovo trailer. E se per caso non avete avuto ancora occasione di sperimentare il poetico mondo di Journey, buone notizie per voi: Journey è infatti disponibile su Steam ed Epic Games Store a un prezzo scontato del 50%.