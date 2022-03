.hack//G.U. Last Recode ora disponibile su Nintendo Switch

Annunciato nelle battute conclusive del 2021, .hack//G.U. Last Recode uscirà nel corso della giornata di oggi su Nintendo Switch. Per celebrare il lancio di questa collezione, che include i quattro capitoli Rebirth, Reminisce, Redemption e Reconnection, Bandai Namco ha anche pubblicato un trailer pensato per presentare il mondo di gioco e i suoi protagonisti anche a una schiera di nuovi fan.









.hack//G.U. Last Recode segue le avventure di Haseo, giocatore dell’MMORPG in realtà aumentata The World impegnato a dare la caccia al perfido Tri-Edge, che ha attaccato la sua amica Shino lasciandola in coma. Uscito originariamente nel 2002, questo JRPG è il frutto della collaborazione fra i due giganti dell’animazione giapponese Ito Kazunori (Mobile Police PATLABOR) e Sadamoto Yoshiyuki (Neon Genesis Evangelion).