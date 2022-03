Dune: Spice Wars, rivelata la fazione degli Smugglers

Nel corso delle ultime ore, Shiro Games ha rivelato la terza delle quattro fazioni che si sfideranno per la supremazia nello strategico Dune: Spice Wars. Le due case nobiliari dei Leto e degli Harkonnen dovranno infatti guardarsi dagli insidiosi Smugglers, guidati da Esmar Tuek ed esperti dell’infiltrarsi nelle attività economiche altrui. Quest’ultimo non è solo un modo di dire: l’abilità speciale di questa fazione permette loro di approfittarsi dell’economia dei loro vicini, assorbendone parte delle risorse e utilizzandole per estendere la loro influenza.

Per quanto riguarda gli scontri in campo aperto, anche in questo caso gli Smugglers preferiscono strategie meno legate alla forza bruta. Particolarmente insidiosi sembrano essere i militi della Free Company, dotati di kit di mimetizzazione che li rendono invisibili e dunque perfetti per gli agguati. Dune: Spice Wars non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma uscirà in Accesso Anticipato nel corso del 2022.