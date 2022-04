Dietro le quinte di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Il publisher Dotemu e gli sviluppatori di Tribute Games hanno pubblicato un nuovo video di dietro le quinte dedicato a Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, il picchiaduro a scorrimento in uscita prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Switch.









In questo primo episodio di una serie dedicata al making of del gioco, il cofondatore di Tribute Games Jean-Francois Major e il CEO di Dotemu Cyrille Imbert ci parlano del loro sogno di lavorare a un videogioco sulle Tartarughe Ninja, un sogno diventato realtà grazie alla partnership siglata con Nickelodeon.

I due discutono anche della scelta del team di sviluppo, già autore di altri beat ‘em up di successo Scott Pilgrim vs. The World: The Game, nonché il vecchio Teenage Mutant Ninja Turtles pubblicato su Game Boy Advance nel 2007.

Purtroppo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è ancora sprovvisto di una data di uscita definitiva, tuttavia Dotemu assicura che il gioco uscirà entro l’anno.