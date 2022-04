The Witcher 3: versioni PS5 e Xbox Series X|S rinviate a data da destinarsi

Attendete le versioni per PS5 e Xbox Series X|S per ricominciare The Witcher 3? Ebbene, dovrete aspettare ancora a lungo giacché CD Projekt RED ha annunciato di aver rinviato a data da destinarsi tali aggiornamenti next-gen.

Lo studio polacco ha difatti deciso di sviluppare direttamente l’update che inizialmente era stato commissionato a uno studio esterno, ma prima di tutto è necessario effettuare una valutazione del lavoro già svolto e di quello rimanente. Per questo motivo non è ancora possibile fornire una finestra indicativa di lancio, che quindi passa dal secondo trimestre dell’anno in corso a un generico “quando sarà pronto”.

CD Projekt RED ci tiene comunque a precisare che terrà informati i fan in attesa di giocare a The Witcher 3: Wild Hunt sulle loro PS5 o Xbox Series X|S.

