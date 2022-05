Euro Truck Simulator 2: il DLC Heart of Russia non verrà pubblicato

SCS Software ha deciso di rinviare a una data indefinita il lancio di Heart of Russia, il prossimo DLC di Euro Truck Simulator 2 che avrebbe permesso ai giocatori di visitare il paese che si estende tra Europa e Asia.

Come spiegato dagli stessi sviluppatori sul blog ufficiale dello studio, si è deciso che la pubblicazione del contenuto aggiuntivo sarebbe stata inopportuna in un momento storico così complicato. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe, infatti, l’eventuale lancio di Heart of Russia avrebbe potuto essere frainteso come un endorsement delle politiche belligeranti del Cremlino. Un sentimento che non appartiene al team di sviluppo, che invece nelle settimane appena successive all’inizio del conflitto pubblicarono un piccolo DLC i cui proventi sono andati a supporto della popolazione ucraina.

Ciò detto, Heart of Russia non è stato cancellato, tuttavia la sua release avverrà in un momento più opportuno, probabilmente a guerra finita.

