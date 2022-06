Call of Duty: Modern Warfare 2, ecco il trailer di annuncio e i primi dettagli

Activision ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2 corredandolo di alcuni dettagli sullo sparatutto di Infinity Ward.









La campagna single player narrerà le vicende della Task Force 141, al lavoro per neutralizzare una cospirazione terroristica con tentacoli su tutto il globo che ha intenzione di attaccare gli Stati Uniti. Sarà poi possibile giocare da soli o in squadra nelle modalità multiplayer, con nuove località e possibilità di azione, e sperimentare una modalità di gioco Special Ops evoluta con un gameplay tattico in co-op.

L’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà inoltre accompagnata dalla nuova esperienza battle royale Warzone 2.0. Dopo il lancio verranno pubblicati contenuti gratuiti con nuove mappe, modalità, eventi stagionali, celebrazioni della community e altro ancora.

Modern Warfare 2 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 28 ottobre 2022.