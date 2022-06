L'Arabia Saudita investe 1 miliardo di dollari in Embracer Group

A distanza di poche settimane dall’investimento in Nintendo, ecco che riportiamo ancora una volta una mossa del Public Investment Fund (PIF): questa volta il bersaglio del fondo di investimenti dell’Arabia Saudita è Embracer Group.

Tramite Savvy Gaming Group, una compagnia interamente controllata dal PIF saudita, il paese arabo ha investito ben 1 miliardo di dollari nella holding che controlla, tra le altre, THQ Nordic, Saber Interactive, Deep Silver, e che di recente ha acquisito la divisione occidentale di Square Enix. Come riportato da Bloomberg, questa mossa fa sì che l’Arabia Saudita entri in possesso dell’8,1% delle quote azionarie di Embracer Group, pari al 5,4% dei voti nell’assemblea degli azionisti.

Non è la prima volta che la corona saudita effettua investimenti nell’industria dei videogiochi, e difficilmente sarà l’ultima. Ricordiamo, infatti, che lo scorso aprile il controverso principe Mohamed bin Salman ha acquistato l’intera SNK.

