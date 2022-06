Golf With Your Friends: arriva il DLC Bouncy Castle Course Pack

Cos’è che può rendere una partita a golf più interessante? Beh, devono essersi detti gli sviluppatori di Golf With Your Friends, tutta una serie di ostacoli ispirati ai castelli gonfiabili! Ed infatti è proprio questo il tema del DLC Bouncy Castle Course Pack, che include un nuovo tracciato con 18 buche costellate da ostacoli gonfiabili, piattaforme fluttuanti e temutissimi martelli roteanti. Potete darci un’occhiata nel nuovo trailer preparato da Blacklight Interactive.









Per venire incontro allo spirito multiplayer di Golf With Your Friends, sarà sufficiente che chi ospita la partita possieda il DLC Bouncy Castle Course Pack; tutti gli altri potranno accedervi anche senza averlo acquistato. Oltre a questo contenuto aggiuntivo, sul titolo anche i due pacchetti Summer Party e Racing, ricchi di oggetti cosmetici. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.