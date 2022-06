KOTOR 2: Aspyr al lavoro per sistemare un grave bug

Il gioco di ruolo Star Wars: Knights of the Old Republic 2 (abbreviato in Kotor 2) è stato di recente pubblicato anche su Nintendo Switch, con somma gioia di tutti i nostalgici del titolo Obsidian e dei nuovi fan che vogliono scoprirlo usufruendo di tutta la comodità della console ibrida. Di recente, però, alcuni giocatori hanno riscontrato un problema: per la precisione, un crash del gioco che avviene al momento del nostro arrivo su Onderon.

Il bug in questione rende impossibile il completamento della storia, ma fortunatamente lo studio Aspyr ha già fatto sapere di essere al lavoro per risolverlo. Ancora non è dato sapere quando il fix arriverà su Kotor 2, ma lo studio fornirà aggiornamenti sulla situazione appena possibile.