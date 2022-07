God of War Ragnarok: la data d'uscita è fissata per il mese di novembre

A quanto pare sarebbe bastato portare un po’ di pazienza invece di stressare il buon Cory Balrog e darsi a gesti inconsulti: l’atteso God of War Ragnarok ha infatti ora una data d’uscita, prevista per il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5. L’annuncio arriva accompagnato da un nuovo trailer cinematografico, che mostra Kratos e Atreus dedicarsi a un po’ di quelle classiche attività che fanno i padri e i figli per legare, tipo affrontare orde di non morti molto incattiviti.









Inoltre, per chi vuole portarsi a casa un ricordo speciale di God of War Ragnarok, Sony Santa Monica Studio ha rivelato l’imponente Collector’s Edition, che includerà fra le altre cose anche una replica di Mjölnir, il martello di Thor. I preordini del gioco e delle sue edizioni speciali prenderanno il via il 15 luglio.