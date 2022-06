God of War Ragnarok non sarà rinviato, insiste Cory Balrog

È passato un po’ di tempo da quando l’atteso God of War Ragnarok si è fatto vedere per la prima volta, ma il gioco non è ancora dotato di una data d’uscita precisa al di là del fatto che uscirà quest’anno. Presso alcuni fan, la cosa ha suscitato il timore che le nuove avventure di Kratos e di suo figlio Atreus potessero essere state soggetto di un rinvio, come capitato a decine di titoli nel corso degli ultimi due anni. A fugare i dubbi ci ha però pensato Cory Balrog, direttore del titolo, rispondendo su Twitter al messaggio un utente che chiedeva “perché non ci dite che è stato rimandato?” con un lapidario “perché non lo è.”

Nella giornata di ieri, sempre Cory Balrog aveva fatto sapere che nuove informazioni sarebbero state condivise prima possibile. Alla luce anche di voci emerse di recente, questo ha fatto pensare che il 30 giugno potesse essere finalmente il giorno in cui God of War Ragnarok sarebbe tornato a far parlare di sé, voce presto smentita proprio da Balrog. Come chiarito dal giornalista Jason Schreier, pare che un annuncio fosse effettivamente previsto per la giornata odierna, e che sia stato posticipato di recente. Coraggio: la pazienza è la virtù dei forti.