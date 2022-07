Biomutant si aggiornerà per PS5 e Xbox Series X|S

Fin dal lancio, Biomutant è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità, ma THQ Nordic ed Experiment 101 hanno deciso di voler fare le cose per bene dotando il loro action RPG di una versione che sfrutti a dovere l’hardware delle nuove console. Questa versione migliorata sarà disponibile a partire dal 6 settembre, al prezzo di 39,99€ o gratuitamente per chi già possiede il gioco su PS4 e Xbox One. Una volta effettuato l’upgrade, Biomutant potrà contare su tre distinte modalità grafiche (4K e 30fps; 1440p e 60 fps; e una via di mezzo, con risoluzione dinamica e 40-60 fps), e su PS5 farà uso del feedback aptico del DualSense. Di seguito potete trovare un nuovo trailer pubblicato da THQ Nordic.