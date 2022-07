Marvel's Midnight Suns: un trailer presenta Capitan America

Il nutrito roster di eroi di Marvel’s Midnight Suns potrà contare anche su uno dei campioni più iconici della Casa delle Idee: stiamo naturalmente parlando del Primo Vendicatore, Capitan America. Proprio a lui è dedicato l’ultimo trailer pubblicato da Firaxis e 2K, che mostra il buon Steve Rogers darsi da fare per prendere a sonore mazzate i demoni di Lilith e gli scagnozzi dell’HYDRA. E oltre a mosse caratteristiche del suo arsenale come il lancio dello scudo, sembra proprio che potrà anche contare su nuovi fiammegganti poteri.









Capitan America naturalmente non dovrà scendere in campo da solo contro gli eserciti infernali: al suo fianco ci saranno infatti eroi come Spider-Man, Wolverine, Ghost Rider, Doctor Strange e Iron Man. Marvel’s Midnight Suns uscirà su PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 7 ottobre. I preordini sono già disponibili.