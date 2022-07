The Lord of the Rings: Gollum, ecco il nuovo trailer di gameplay

Nacon ha pubblicato il primo trailer di gameplay di The Lord of the Rings: Gollum, l’avventura a tinte stealth in lavorazione presso Daedalic Entertainment in uscita tra qualche mese su PC e console.









Ispirato agli scritti di J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings: Gollum segue le vicende del fu Smeagol, ora spinto dalla brama di stringere ancora una volta tra le mani ciò che ha perso: il suo prezioso tesoro. Durante l’avventura dovremo sfruttare le doti atletiche e furtive di Gollum per sopravvivere e affrontare le avversità che gli sbarrerano il cammino.

Tra l’altro, anche se Gollum non è propriamente un guerriero, non esiterà a uccidere un nemico ignaro quando si presenterà l’occasione, o a sbarazzarsene nei modi più creativi e malvagi. Per questo le decisioni prese dal giocatore e il modo in cui affronterà l’avventura influenzeranno direttamente la personalità di Gollum, sempre in lotta con la sua doppia identità. Sta quindi al giocatore decidere se lasciare il sopravvento al lato oscuro di Gollum o se c’è ancora un barlume di ragione in ciò che un tempo era Smeagol.

Vi ricordiamo che l’uscita di The Lord of the Rings: Gollum è prevista il 1° settembre su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Il gioco arriverà anche su Switch, tuttavia non sappiamo ancora quando sarà disponibile sulla console Nintendo.