EA rimuoverà i BioWare Points a partire da ottobre

In una mail inviata all’utenza, e che possiamo trovare riportata su Reddit, EA ha reso noto che a partire dall’11 ottobre manderà il soffitta il suo sistema di BioWare Points. Questa valuta rappresentava l’unico modo per acquistare DLC di Dragon Age: Origins, Dragon Age II, Mass Effect 2 e Mass Effect 3. La scomparsa della valuta non impedirà l’accesso a questi contenuti: Electronic Arts ha infatti deciso di renderli disponibili gratuitamente. L’unica eccezione è rappresentata dai Multiplayer Packs di Mass Effect 3, che continueranno ad essere acquistabili tramite i BioWare Points fino all’11 ottobre, e in seguito esclusivamente con i crediti guadagnati in gioco. Altre valute dei giochi BioWare, come ad esempio i Cristalli o il Platino, non subiranno cambiamenti.

