Hunt: Showdown, al via l'evento a tempo Luna dei Serpenti

Crytek ha appena dato il via all’evento Luna dei Serpenti, ora attivo sui server di Hunt: Showdown, introducendo non solo alcune novità di gameplay, ma anche un nuovo cacciatore leggendario.









L’evento Luna dei Serpenti porta un’infestazione soprannaturale di serpenti nel Bayou fino al 25 settembre. I serpenti compaiono nelle loro tane e i giocatori dovranno catturarli e sacrificarli sugli altari. Tuttavia, questi serpenti attaccheranno i Cacciatori con l’approccio più rumoroso, dunque starà ai giocatori scegliere se optare per una quantità inferiore di punti evento e ricompense per aver semplicemente distrutto le tane dei serpenti o maggiori premi per averli anche sacrificati sugli altari.

I Cacciatori potranno equipaggiare tre nuovi Tratti dell’Evento per facilitare la caccia. “Beastface” riduce il raggio di reazione dei serpenti e permette ai giocatori di avvicinarsi. “Serpent” aumenta la distanza dalla quale è possibile fare i sacrifici e “Poison Sense” identificherà i giocatori avvelenati nelle vicinanze quando si utilizza Vista Oscura. I giocatori verranno ricompensati per aver indagato su indizi e spaccature dell’evento, eliminato boss e altro ancora. Armi e Collegamenti di Sangue sono solo alcune delle ricompense dell’evento, che continua la narrazione del precedente evento “Traitor’s Moon”.

Tutti i giocatori che si uniranno all’evento Luna dei Serpenti potranno giocare nei panni del nuovo Cacciatore Leggendario La Vipera. Per la prima volta su Hunt, questo personaggio unico si evolverà visivamente e più volte man mano che i giocatori proseguiranno nell’evento. Il numero di livelli evolutivi de La Vipera dipenderà dal percorso scelto dal giocatore. Un nuovo sistema di pass battaglia, Sentiero Dorato, consentirà ai giocatori di scegliere tra diversi percorsi: gratuito, standard e premium. L’opzione gratuita offre due livelli per far progredire La Vipera, oltre all’opportunità di guadagnare Armi e Collegamenti di sangue durante l’evento. Il pass battaglia Sentiero Dorato standard fornisce tutto quello presente nell’opzione gratuita, quattro livelli aggiuntivi dell’evoluzione de La Vipera, più Armi e ricompense da sbloccare e un rimborso dei Collegamenti di sangue. Il livello premium offre tutto: il pass battaglia Sentiero Dorato standard più 3000 punti evento per accelerare con la progressione. Qualunque sia il percorso scelto, i giocatori avranno due nuove armi garantite: il fucile a canna liscia Romero 77 Alamo Coluber e la Pistola Sparks Morso della Serpe.

Tutti i giocatori possono guadagnare fino a 11 premi durante i 60 giorni di Luna dei Serpenti. In palio ci sono Boost, Collegamenti di sangue e Armi, tra cui la Pistola a Catena Antosha Caldwell Conversion e la Vetterli 71 Karabiner Silencer Lucidus. I giocatori che scelgono di giocare con il pass battaglia Sentiero Dorato standard e premium potranno sbloccare altre 17 ricompense, tra cui il nuovo Olio di Serpente Protettivo e il fucile Winfield M1873 Slither. Insieme all’evento Luna dei Serpenti, c’è un bundle Luna dei Serpenti che include “They Came from Salem” e il nuovissimo DLC La Profetessa: quando i giocatori vestiranno i panni di questi Cacciatori beneficeranno di un aumento dei punti evento, oltre a nuovi Armi Leggendarie. I giocatori possono ricevere un ulteriore boost con tre nuovi Tratti dell’evento accumulabili con l’attivazione dei nuovi contratti del signor Chary.