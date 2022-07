La serie Yakuza è in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium

Dopo aver confermato i giochi in arrivo ad agosto nel programma Essential di PlayStation Plus, Sony ha fatto sapere che gli abbonati ai tier Extra e Premium potranno presto mettere le mani su altri sette videogiochi della serie Yakuza.

Se l’ultimo arrivato, Yakuza: Like a Dragon, verrà reso disponibile come parte dell’offerta del PlayStation Plus Essential dal 2 agosto, l’intera saga di Kazuma Kiryu approderà nel catalogo per gli utenti Extra e Premium entro la fine dell’anno. Si comincerà già ad agosto con Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2. Più avanti saranno disponibili anche le versioni rimasterizzate di Yakuza 3, 4 e 5, oltre a Yakuza 6: The Song of Life.

A questo punto restiamo in attesa di conoscere le date precise.