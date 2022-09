Focus Entertainment acquisisce BlackMill Games, autori di Isonzo

Focus Entertainment ha fatto sapere di aver finalizzato l’acquisizione di BlackMill Games, lo studio olandese autore di vari sparatutto multiplayer a sfondo bellico, tra cui il recentissimo – esce proprio oggi – Isonzo.

Come riportato sulle pagine virtuali di GamesIndustry, il publisher francese è entrato in possesso dei due terzi delle azioni di BlackMill Games, diventandone così l’azionista di maggioranza assoluta. Il restante 33,33% delle azioni resta nelle mani di Jos Hoebe, fondatore e direttore creativo dello studio. La compagnia olandese diventa il sesto studio della scuderia Focus Entertainment, andandosi ad aggiungere a Deck13, Streum on Studio, Dotemu, Douze Dixièmes e Leiker Studio.

Per quanto riguarda Isonzo, invece, l’FPS competitivo sarà disponibile nel pomeriggio odierno su PC e console. Abbiamo già spedito il nostro Marco Bortoluzzi al fronte: tra qualche giorno, quando pubblicheremo la recensione, vi potremo dire di più.