Bayonetta 3: la nostra videorecensione dell'esclusiva Switch

Dopo l’articolo pubblicato due giorni fa, ecco a voi la videorecensione di Bayonetta 3, l’ultimo capitolo della serie action targat Platinum Games, SEGA e Nintendo disponibile da domani in esclusiva su Switch.









I nostri Danilo Dellafrana, autore della recensione originale, e Francesco Alteri, che ha curato voce e montaggio del video, ci accompagnano alla scoperta di questo stylish action sopra le righe. Come si comporta la strega Cereza in Bayonetta 3? Scopritelo visionando la videorecensione qui in alto.