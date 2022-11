Gundam Evolution: la versione per console arriverà a dicembre

L’1 dicembre avverrà il lancio della versione per console (PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One) di Gundam Evolution, e la data coincide con l’inizio della stagione 2 del gioco, con la quale Bandai Namco introdurrà una nuova unità da utilizzare: il Nu Gundam.

Possiamo vedere il Nu Gundam in azione nel video condiviso dal publisher, si tratta di un Mission Briefing della durata di 12 minuti che presenta tutti i nuovi contenuti, compreso l’utilizzo del sistema Fin Funnel e la nuova mappa Colony Trading Post. Nel video è presente anche una breve intervista a Kazuya Maruyama, una produttrice di Gundam Evolution. Tra le novità vi sarà anche la modalità spettatore, immediatamente disponibile per PC, mentre per console arriverà in futuro.