Disco Elysium: spuntano nuovi dettagli della battaglia legale

La diatriba tra i creatori di Disco Elysium e gli azionisti di maggioranza di ZA/UM si è appena fatta più complicata ora che la questione è approdata in tribunale. In caso non sappiate ancora cosa sia successo, qui trovate un comodo riassunto di quanto avvenuto a Helen Hindpere, Robert Kurvitz e Aleksander Rostov. Per condensare al massimo la faccenda, comunque: alcune delle menti creative dietro Disco Elysium hanno denunciato dei comportamenti a loro avviso illegali portati avanti dall’attuale azionista di maggioranza di ZA/UM, tale Ilmar Kompus, e da alcuni presunti complici, tra cui l’uomo d’affari Tõnis Haavel. Da notare che quest’ultimo in passato è stato condannato per frode in una vicenda giudiziaria separata. Ora un tribunale civile estone sta cercando di fare chiarezza sulla situazione, tuttavia non è escluso che la cosa possa avere ricadute penali.

Gli ultimi aggiornamenti ce li dà la redazione di PC Gamer, la quale ha tradotto un articolo dell’Estonian Ekspress. Secondo quanto denunciato da Robert Kurvitz, Aleksander Rostov e Kaur Kender, quest’ultimo executive producer e responsabile del marketing del videogioco di ruolo, quattro bozzetti riconducibili al sequel di Disco Elysium sarebbero stati venduti nel 2021 a una società terza per poco più di € 1 (una sterlina per l’esattezza). Questa società sarebbe di proprietà di Ilmar Kompus, il quale avrebbe poi ceduto nuovamente i bozzetti a ZA/UM facendosi pagare la bellezza di € 4,8 milioni. Successivamente, i proventi della vendita sarebbero stati usati da Kompus per rilevare le quote azionarie di Margus Linnamäe, ex azionista di maggioranza di ZA/UM, e diventare così il nuovo principale azionista della compagnia.

Da qui l’accusa dei creatori di Disco Elysium verso Ilmar Kompus e il suo partner Tõnis Haavel, i quali avrebbero utilizzato i fondi della stessa ZA/UM per comprare le azioni di Linnamäe e diventare i nuovi proprietari della compagnia. Tuttavia questa operazione avrebbe dovuto far parte di una speculazione finanziaria ben più grande dal momento che Kompus sperava di rivendere ZA/UM a terzi per un profitto maggiore: in particolare si citano Microsoft e Tencent, entrambe inizialmente interessate ad acquisire lo studio estone. A quanto pare, però, Kompus e Haavel non avrebbero fatto i conti con un piccolo particolare: il creatore di Disco Elysium, Robert Kurvitz, ha il diritto di veto su qualsiasi tentativo di acquisizione.

Nel frattempo Kurvitz, Rostov e Kender avevano iniziato a indagare autonomamente sulla questione e avevano chiesto spiegazioni ai nuovi manager, ma a causa della loro insistenza sarebbero stati licenziati da ZA/UM, rimanendo però azionisti di minoranza della compagnia. Ora Kender ha chiesto e ottenuto al tribunale di competenza di bloccare gli asset finanziari relativi a ZA/UM di proprietà di Illmar Kompus (le azioni per intenderci), questo perché si teme che Kompus possa vendere le sue quote societarie e nascondere i proventi della vendita in qualche paradiso fiscale. Tale disposizione sarà attiva finché non verrà fatta chiarezza sulla questione.

D’altro canto, le altre due presunte parti offese, dunque Kurvitz e Rostov, ipotizzano che la faccenda possa essere rilevante anche sul piano penale. Dunque non si può escludere l’eventualità che Ilmar Kompus e Tõnis Haavel rispondano personalmente e penalmente di quanto appena riportato. Intanto tutti gli azionisti di minoranza di ZA/UM, quindi anche Kurvitz e Rostov ma non Kompus, si riuniranno per decidere se intentare una causa civile separata nei confronti dello stesso Kompus.

Ci saranno sicuramente altri sviluppi, pertanto non esiteremo a riportare qualsiasi futura novità.