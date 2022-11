Warhammer 40,000: Darktide, i progressi della beta saranno mantenuti nel gioco completo

La conferma arriva dallo sviluppatore Fatshark, che attraverso un tweet comunica che i progressi della beta di Darktide verranno mantenuti anche nel gioco completo, il cui debutto è previsto per il 30 novembre su PC, tramite Steam e Microsoft Store (e sarà disponibile anche il primo giorno su Game Pass per PC). Prevista anche la versione per Xbox Series X/S, che però dovrebbe arrivare più avanti. La beta ha recentemente ricevuto degli aggiornamenti, e mentre l’ultimo importante update ha inciso sul bilanciamento del gioco e sulla possibilità di alterare il proprio aspetto, l’aggiornamento 1.0.8 ha aggiunto il primo set cosmetici per i personaggi e armi nell’Armory Exchange.

