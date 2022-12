The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, pubblicato un nuovo hotfix per PC

Se l’aggiornamento Next-Gen di The Witcher 3: Wild Hunt, caratterizzato dall’aggiunta del supporto per Xbox Series X/S e PS5 con modalità 4K e 60 FPS, occlusione ambientale con ray tracing e nuove funzioni di accessibilità sembra aver funzionato discretamente su console, lo stesso risultato non si riflette sulla versione per PC.

CD Projekt RED ha pubblicato oggi un aggiornamento dedicato proprio alla versione PC, risolvendo i problemi legati alla stabilità e alla modalità foto, e ha introdotto il supporto per la lingua araba e sistemato un bug che faceva rimanere la tossicità al livello massimo. Sono stati apportati miglioramenti anche riguardo alle prestazioni su Steam Deck.

Altri aggiornamenti sono previsti a breve per The Witcher 3: Wild Hunt, che ricordiamo essere disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, e se vi siete persi lo speciale dedicato all’aggiornamento next-gen del gioco, lo trovate qui.