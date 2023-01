Annunciato MLB The Show 23, avrà Jazz Chisholm Jr. in copertina

Sony ha annunciato MLB The Show 23, ultima incarnazione della serie di videogiochi sul baseball sviluppata da San Diego Studio. Assieme alla presentazione del gioco, è stato annunciato anche l’atleta di copertina: si tratta di Jazz Chisholm Jr. dei Miami Marlins.









La compagnia giapponese ha inoltre fatto sapere che il gioco uscirà il 28 marzo 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Sarà possibile condividere i salvataggi e i progressi sulle diverse piattaforme così da utilizzare qualsiasi contenuto guadagnato in gioco su ogni piattaforma, anche quelle appartenenti a generazioni differenti (escluse alcune funzionalità esclusive di PS5 e Xbox Series X|S, come Stadium Creator).

Come già avvenuto in passato, infine, MLB The Show 23 sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass. Nei prossimi giorni verranno diffusi i primi dettagli sul gioco.