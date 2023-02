Nacon Connect: a marzo il prossimo evento digitale

Sta per tornare un nuovo appuntamento con il Nacon Connect, l’evento digitale attraverso il quale il publisher francese illustrerà le novità relative ad alcuni dei videogiochi in lavorazione presso i suoi studi e quelli dei suoi partner.

Durante questa edizione scopriremo ulteriori dettagli sul videogioco di corse motociclistiche TT3: Ride on the Edge, ma anche novità su RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings: Gollum, Gangs of Sherwood e Ravenswatch. Durante l’evento verranno mostrate anche delle sequenze di gameplay relative a questi titoli.

L’appuntamento con il prossimo Nacon Connect è fissato alle 19:00 del 9 marzo 2023. Per seguire l’evento basterà collegarsi all’account YouTube della compagnia o a quello su Twitch.