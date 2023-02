Oggi è stato svelato un nuovo trailer di gameplay di Scars Above. Il video offre una panoramica degli elementi chiave del gioco come l’esplorazione, il combattimento e la ricerca. Creato dallo sviluppatore serbo Mad Head Games e pubblicato da Prime Matter, Scars Above è un action game sci-fi in terza persona ambientato in un misterioso mondo alieno.









Per quanto concerne la trama, sappiamo che una colossale ed enigmatica struttura aliena chiamata “il Metahedron” appare nell’orbita terrestre e stordisce il mondo intero. Il Sentient Contact Assessment and Response team (SCAR) – composto da scienziati e ingegneri – viene inviato per indagare. Le cose non vanno come previsto e il Metahedron trascina la squadra attraverso lo spazio su un misterioso piano extrasolare. È qui che Kate, la protagonista, si sveglia da sola in un mondo strano e ostile; determinata a sopravvivere, si propone di trovare il suo equipaggio e svelare il mistero dietro quello che è successo.

Chiunque sia incuriosito dal gioco non dovrà aspettare troppo per affrontare chissà quali orrori cosmici: Scars Above uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 28 febbraio.