Nintendo Switch Online: arrivano i giochi per Game Boy e Game Boy Advance

Dopo molti anni di attesa, ecco che i benefit dedicati agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online si arricchiscono dei cataloghi di giochi per Game Boy e Game Boy Advance.









Per quanto riguarda i giochi per Game Boy, è possibile applicare vari filtri per così da personalizzare l’esperienza di gioco; in più, alcuni titoli supportano il gioco multiplayer in locale oppure online. Questi sono i videogiochi inclusi al lancio:

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

GARGOYLE’S QUEST

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Sul versante Game Boy Advance, invece, anche qui alcuni videogiochi supportano il multiplayer online e locale. Di seguito l’elenco dei giochi inlcusi:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Segnaliamo, infine, che i giochi per Game Boy sono inclusi nell’abbonamento base a Nintendo Switch Online, mentre quelli per Game Boy Advance sono solamente per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.