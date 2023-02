Con un nuovo post sul blog specifico, Stunlock Studios ha fatto sapere che il suo ambizioso V Rising, il survival dedicato ai vampiri attualmente in Accesso Anticipato, è pronto a espandersi grazie a una roadmap per il 2023 a dir poco corposa.

I dev hanno spiegato che il prossimo passo verso la pubblicazione definitiva di V Rising è approfondire e ampliare le meccaniche del loro gioco grazie a un’espansione gratuita che verrà distribuita a maggio 2023.

Nel Dev Update #17 si parla di modificare il comportamento di una sfilza di elementi di gioco per migliorare l’esperienza. La rivisitazione riguarderà gli incantesimi delle diverse Scuole di Magia ma anche i Gioielli, oltre naturalmente a integrare alla struttura di gioco delle caratteristiche inedite come le Armi Leggendarie o la nuova dinamica dei Territori, una feature che consentirà ai giocatori di reclamare singoli appezzamenti di terreno invece di piazzare il cuore di un castello in un punto ed espanderlo un riquadro dopo l’altro.

Chiunque volesse fare sentire la propria opinione su quest’ultima feature può farlo qui, rispondendo al sondaggio di Stunlock Studios e aiutando gli sviluppatori a plasmare nel migliore dei modi V Rising, il survival basato sui vampiri che, in teoria, dovrebbe “vedere la luce” nel 2024.