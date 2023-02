Chiunque avesse una quartina di minuti liberi e volesse recuperare il video integrale del Nintendo Direct di ieri sera può farlo qui:









Di seguito invece l’elenco di tutti i giochi in arrivo su Switch apparsi durante il Nintendo Direct, in rigoroso ordine di apparizione e inevitabile chiusura in grande stile:

Pikmin 4

Xenoblade Chronicles 3 – Pass di espansione, Vol. 3

Samba de Amigo: Party Central

Fashion Dreamer

Dead Cells: Return to Castlevania

TRON: Identity

Ghost Trick: Detective fantasma

DECAPOLICE

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Pass di espansione di Splatoon 3

Disney Illusion Island

Pass di espansione di Fire Emblem Engage

Harmony: The Fall of Reverie

OCTOPATH TRAVELER II

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

Sea of Stars

Omega Strikers

Etrian Odyssey Origins Collection

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Kirby’s Return To Dream Land Deluxe

Game Boy – Nintendo Switch Online

Game Boy Advance – Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Metroid Prime Remastered

Master Detective Archives: RAIN CODE

Baten Kaitos I & II HD Remaster

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time

Professor Layton and the New World of steam

Pacchetto 4 di Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi

Altri giochi in arrivo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom