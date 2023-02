Gli autori di Deep Rock Galactic fondano Ghost Ship Publishing

Ghost Ship Games, lo studio di sviluppo che ha dato i natali a Deep Rock Galactic, ha fondato una nuova etichetta chiamata Ghost Ship Publishing. Questa nuova compagnia si occuperà di dare supporto agli sviluppatori indipendenti al fine di pubblicare i loro videogiochi.

“Diventare un publisher è il nostro modo di ripagare l’industria così da contribuire a far crescere sia la scena videoludica danese che altri piccoli sviluppatori come noi in giro per il mondo,” ha affermato Søren Lundgaard, CEO di Ghost Ship Games. “Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli sviluppatori fornendo loro fondi ed esperienza nel campo del marketing, mentre li aiutiamo a creare un business solido.”

Ghost Ship Publishing si inserisce all’interno dell’organizzazione di Embracer Group, holding di cui Ghost Ship Games fa parte sin dalla sua acquisizione avvenuta nell’agosto del 2021.