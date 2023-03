Squad 51 vs. the Flying Saucers arriva oggi su Nintendo Switch

Assemble Entertainment e WhisperGames fanno sapere che Squad 51 vs. the Flying Saucers è arrivato su Nintendo Switch, disponibile da oggi sull’eShop della piattaforma al prezzo di € 16,79.









Ispirato ai B-movie del Dopoguerra, Squad 51 vs. the Flying Saucers è uno sparatutto a scorrimento che può contare su un comparto grafico realizzato in FMV. Per saperne di più potete leggere la recensione che il nostro Paolone ha vergato qualche mese fa in occasione del lancio del gioco su PC.

Segnaliamo, infine, che il gioco sarà disponibile prossimamente anche su console Xbox e PlayStation, tuttavia non si conosce ancora la data di uscita di questa versioni.