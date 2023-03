SYNCED: lo sparatutto free-to-play uscirà su PC in estate

Level Infinite, etichetta di publishing di Tencent, ha annunciato che l’uscita di SYNCED per PC è prevista nel corso della prossima estate. Lo sparatutto free-to-play di NExT Studios è in sviluppo anche per PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia questa versioni arriveranno successivamente.









SYNCED è ambientato in un futuro dove la nanotecnologia è diventata la spina dorsale della civiltà. In seguito a un cataclisma noto come Collasso, le nanomacchine si sono rivoltate contro i loro creatori, consumando gli esseri umani per propagarsi e trasformandosi nei letali Nano. In questa apocalisse, i giocatori assumono il ruolo di Runner, coraggiosi cercatori di fortuna che setacciano il Meridiano alla ricerca della preziosa sostanza nano-energetica nota come Nerva. I giocatori si uniranno in squadre di tre persone per affrontare battaglie PvE e PvP ad alta intensità.

La modalità PvE di SYNCED vede una squadra di tre Runner esplorare il mondo di gioco per affrontare orde di Nano e potenti boss, raccogliere risorse e distruggere passo dopo passo l’infezione da Nano che si è impossessata di Meridian. In PvP, è il momento di affrontare altri Runner e Nano in una lotta per ottenere la maggior quantità possibile di Nerva prima che i raccoglitori lascino la mappa e il tempo a disposizione finisca. Inoltre, sarà disponibile anche una Solo Mode per i Runner che vogliono affrontare il gioco da soli.

SYNCED sarà disponibile sia su PC che su Epic Games Store, ma per il momento non è ancora stata svelata la data di uscita definitiva. Dobbiamo perciò accontentarci della finestra di uscita estiva. Nel frattempo vi consigliamo di recuperare la nostra anteprima a cura di Alessandro Alosi per saperne di più sul gioco.