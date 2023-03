Park Beyond: un trailer ne annuncia la data di uscita

Bandai Namco ha approfittato della cornice del Future Game Show per annunciare la data di uscita di Park Beyond, il gestionale di parchi a tema sviluppato da Limbic Entertainment in arrivo a breve su PC e console.









Il videogioco aprirà i suoi cancelli il prossimo 16 giugno non soltanto su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S. Il publisher ha inoltre presentato due edizioni speciali di Park Beyond.

La Deluxe Edition (solo Digitale): VISIONEER Edition che comprende:

Il gioco base

ZOMBEYOND Impossification Set

L’Annual Pass di Park Beyond – Un Season Pass che include i prossimi 3 DLC

Il Bonus dell’Annual Pass che include un set di vagoni bonus che darà accesso a cinque skin esclusive per i vagoni delle montagne russe

E la Collector’s Edition: IMPOSSIFIED Edition che include:

Tutto quanto compreso nella VISIONEER Edition

La versione fisica e digitale della Colonna Sonora creata da Olivier Derivière

La statuetta dell’Omnicar

Artbook

Poster

Cordino & badge

Il BEYOND SEAS Set

Per finire, segnaliamo che dal 9 al 19 maggio si terrà un Closed Beta Test di Park Beyond su PC che sarà accessibile a chi si registra sul sito ufficiale.