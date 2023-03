Hyenas: presentato Hero-Ki, un cosplayer di Sonic

SEGA e Creative Assembly hanno presentato Hero-Ki, uno dei personaggi giocabili dello sparatutto Hyenas. La peculiarità di questo personaggio è che si tratta di un cosplayer di Sonic.









Questa la descrizione di Hero-Ki: “Sulla Terra, grazie ai suoi cosplay e alle sue iniziative di beneficenza, Hero-Ki poteva vantare una discreta notorietà, ma dopo l’evacuazione all’Onta ha dovuto sfruttare quegli stessi talenti per scopi meno innocenti. Armato di una speciale telecamera che immortala l’aspetto di un soggetto per farne il cosplay, Hero-Ki può fare uso del suo talento nel travestimento per evitare minacce e sfruttare l’ambiente in Hyenas. Solo i rivali più attenti saranno in grado di scoprire che si tratta di un impostore.”

Hyenas sarà disponibile prossimamente su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, tuttavia oggi parte un’alpha su invito che si concluderà il prossimo 4 aprile.