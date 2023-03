Se c’è un genere che sta spopolando, di sicuro è quello dei roguelite. L’ultimo esponente del genere ad essere annunciato (ma non ci giurerei: probabilmente mentre scrivo un altro roguelite ha visto la luce) è Odinfall, di cui trovate il trailer qui sotto:









Pubblicato da Fireshine Games e sviluppato da Ember Paw Games, Odinfall è un twin-stick shooter roguelite a tema vichingo. Come si evince dal trailer d’annuncio, il gioco punta su un gameplay frenetico e veloce, decisamente determinato a catapultarci nel bel mezzo di un inferno di proiettili che sa di… secondo Ragnarok (uno non bastava).

Il suo arrivo è previsto questa estate su Steam in versione Early Access quest’estate, ma i più curiosi potranno provarlo prima grazie alla Closed Alpha in programma dal 10 aprile (per iscrivervi cliccate qui).