The Great War: Western Front è ora disponibile su PC

Da qualche ora è disponibile su PC il nuovo strategico in tempo reale di Petroglyph, The Great War: Western Front, in vendita sia su Steam che sull’Epic Games Store. Vediamo il trailer di lancio.









The Great War: Western Front ci porta nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale con un RTS che punta a riprodurre il conflitto che si è svolto tra il 1914 e il 1918 sul fronte occidentale. Per vincere è necessario scavare trincee, ricercare nuove tecnologie come gas velenosi e carri armati, e prendere decisioni che avranno un impatto profondo e duraturo sulla campagna.

Segnaliamo, infine, che il gioco edito da Frontier Forge è stato realizzato con la collaborazione degli esperti del London’s Imperial War Museum, così da riprodurre in modo autentico e fedele le unità militari che hanno partecipato alla Grande Guerra e l’intensità delle battaglie combattute sul fronte occidentale.