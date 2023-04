Bohemia Interactive ha annunciato una nuova IP: Silica, crossover RTS/FPS ambientato sul pianeta Baltarus, situato a migliaia di anni luce dalla Terra. In Silica, avremo la curiosa possibilità di scegliere di giocare come comandante in modalità RTS o come soldato di fanteria in modalità FPS e controllare unità, veicoli e i loro arsenali. Qui sotto il trailer d’annuncio:









La missione su questo pianeta apparentemente arido è semplice: individuare e raccogliere il Balterium, un elemento dall’enorme potenziale non sfruttato che può garantire la sopravvivenza della civiltà umana per le generazioni a venire. Silica è il primo titolo nato da Bohemia Incubator, nuova divisione di Bohemia Interactive che ha l’obiettivo di aiutare i team indie a sviluppare e presentare i loro giochi a un pubblico globale.

Silica è stato creato principalmente da un unico sviluppatore: Martin “Dram” Melichárek. Il suo nome potrebbe suonare familiare ai fan di Bohemia Interactive giacché si tratta dello sviluppatore principale di Take On Mars.

Silica sbarcherà presto su Steam in versione Early Access e, a quanto riporta il comunicato ufficiale, ci rimarrà per 9 – 12 mesi. Qui trovate la pagina ufficiale sullo store, mentre qui c’è il sito ufficiale utile per reperire le ultime novità sul gioco.