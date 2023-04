Diablo IV: nuovo trailer incentrato sull'endgame

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer della serie Dentro al Gioco dedicata a Diablo IV. Nel video, di sicuro interesse per i numerosi fan appena stati a Sanctuarium grazie all’open beta (avete letto la nostra anteprima?), vengono approfonditi alcuni aspetti dell’endgame, una parte particolarmente importante – con tutta probabilità la più importante – del prossimo capitolo dello storico franchise. Ecco il trailer dell’endgame di Diablo IV:









Il trailer “into the Endgame” esplora le varie meccaniche che si possono sfruttare per continuare a far crescere il proprio personaggio una volta completata la missione principale. Insieme al direttore di gioco associato Joseph Piepiora, al direttore di gioco Joe Shely, alla produttrice di gioco capo Kayleigh Calder e alla produttrice di gioco Ash Sweetring, il viaggio nei contenuti endgame di Diablo IV tocca numerosi aspetti del gioco: spedizioni principali e da Incubo (affrontabili con un Sigillo che ne altera lo stile di gioco e l’intensità), Tabelloni dell’Eccellenza con cui approfondire la personalizzazione dei nostri personaggi e Codex del potere, esperienze sparse nel mondo di gioco e Campi dell’Odio.

Vi ricordiamo che Diablo IV uscirà il 6 giugno su PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per maggiori informazioni sul gioco potete consultare il sito ufficiale o il canale YouTube dedicato.