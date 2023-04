QuakeCon: l'edizione 2023 torna in presenza, ecco le date

Dopo ben tre anni di eventi digitali a causa della pandemia, l’edizione 2023 del QuakeCon tornerà con un evento in presenza in quel di Grapevine, in Texas. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente Marty Stratton, il boss di id Software, che ne ha dato notizia tramite un apposito comunicato stampa.

“QuakeCon è il nostro evento preferito dell’anno e non vediamo l’ora di incontrare la nostra community di nuovo di persona, celebrare i videogiochi e fraggare durante un intero weekend con migliaia di amici,” ha dichiarato Marty Stratton. “Per questo ritorno, QuakeCon 2023 si concentrerà sulla parte BYOC [Bring Your Own Computer ndr] e sui giocatori che hanno reso il QuakeCon il miglior raduno dedicato ai videogiochi negli ultimi venticinque anni.”

Oltre al LAN Party, però, ci saranno anche attività collaterali che verranno trasmesse su Twitch, nonché una parte del raduno dedicata ai giochi da tavolo, il consueto appuntamento con gli eSport per la finale del Quake World Championships. Aspettiamoci anche qualche annuncio, non si sa mai.

Il programma completo del QuakeCon 2023 verrà diffuso prossimamente, ma già sappiamo che l’evento si terrà dal 10 al 13 agosto.