L’amata serie di Trine tornerà questa estate con Trine 5: A Clockwork Cospiracy, il quinto capitolo. L’annuncio è di oggi, proprio come il trailer che trovate qui sotto:









Riallacciando il discorso con il quarto Trine, dovremo guidare tre distinti eroi attraverso 20 livelli pieni di trappole e ostacoli mortali. Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa, è stato confermato per PC, PS5, PS4, Xbox Series X| S, Xbox One e Switch. Ecco la descrizione ufficiale del gioco presa dalla pagina Steam:

In Trine 5: A Clockwork Conspiracy, Amadeus il mago, Zoya la ladra e Pontius il cavaliere affronteranno il viaggio più ricco d’azione che abbiano mai intrapreso. Con la reputazione infangata, i propri cari in pericolo e i poteri magici a rischio, gli eroi di Trine dovranno unirsi per respingere un temibile esercito meccanico e riportare la pace e la giustizia nel regno.

Attraversa paesaggi mozzafiato in 2,5D nel capitolo più ricco e visivamente accattivante di Trine, insieme a un cast completamente nuovo di alleati e nemici, entrambi indimenticabili. Il livello di difficoltà dei rompicapi è stato ottimizzato in modo da rendere il gioco avvincente sia in solitaria che in modalità co-op locale o online per un massimo di quattro giocatori. Migliora gli eroi grazie al nuovissimo sistema di missioni basato sulle abilità e falli entrare nella leggenda ora che sono ancora una volta uniti in nome del Trine.

Caratteristiche di Trine 5: A Clockwork Cospiracy:

Un’acclamata avventura d’azione a piattaforme in 2,5D con rompicapi.

Gioca in solitaria o in modalità cooperativa per una massimo di 4 giocatori (giocatore singolo, co-op locale e online).

Accessibilità e rigiocabilità grazie a un sistema di difficoltà adattabile applicato sia ai combattimenti che ai rompicapi.

Uno splendido mondo fantasy con una grafica mozzafiato.

Nuovo sistema di combattimento e intensi scontri con i boss.

Colonna sonora da favola e un cast di doppiatori composto da voci già note e nuove, affascinanti aggiunte.

Sistema di missioni basato su abilità specifiche dei personaggi per un gameplay appagante e diversificato come non mai.

La storia più epica di tutta la saga, con ancora più livelli, rompicapi e battaglie.

Rendi unici gli eroi di Trine con abiti personalizzabili.

Salva il regno dal baratro meccanico in una delle storie più magiche di Trine, con terribili nemici e alleati memorabili.