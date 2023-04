The Mageseeker: A League of Legends Story è disponibile su PC e console

Riot Forge, l’etichetta di publishing di Riot Games, ha confezionato il trailer di lancio di The Mageseeker: A League of Legends Story, disponibile da oggi su PC e console.









Sviluppato da Digital Sun, lo studio di sviluppo indipendente autore di Moonlighter, questo action RPG ambientato nell’universo narrativo di League of Legends, porta i giocatori a Demacia, un potente regno del mondo di Runeterra i cui reggenti sono determinati a sopprimere ogni forma di magia da essi ritenuta proibita, utilizzando a loro volta la magia per mantenere l’ordine.

I giocatori potranno così seguire le vicende di Sylas, un mago in fuga che si unisce a una banda di ribelli stanziati nella foresta. La loro rivolta infrangerà la pace illusoria che regna a Demacia, una pace raggiunta solamente grazie al sangue e al sudore dei maghi. The Mageseeker offre un’esperienza di gioco fantasy ricca di azione dedicata a tutti coloro che vogliono godersi una storia fondata su tematiche quali potere, identità e giustizia. Sylas sfrutterà il suo peculiare potere di sottrarre abilità altrui per impugnare le magie dei nemici contro di loro.

The Mageseeker: A League of Legends Story è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.