Annunciato F1 23, in uscita su PC e console a giugno

Electronic Arts e Codemasters hanno annunciato F1 23, l’ultima iterazione della serie motoristica annuale dedicata al Campionato Mondiale di Formula 1.

F1 23 vedrà il ritorno di Braking Point, la modalità storia che offrirà una prospettiva diversa sul circus seguendo le carriere del giovane emergente Aiden Jackson e dello storico protagonista Devon Butler, ora compagni di squadra nel Konnersport Racing Team. La simulazione ufficiale potrà contare anche sulle novità della stagione del mondiale in corso: tra queste spiccano il Gran Premio di Las Vegas e il Losail International Circuit, in Qatar. Al lancio saranno presenti anche tre circuiti storici: Paul Ricard (Francia), Shanghai (Cina) e Portimão (Portogallo). Rispetto al videogioco dello scorso anno, F1 23 migliorerà la fisica del veicolo apportando un maggiore equilibrio tra aerodinamica e aderenza dei pneumatici che si traduce in una sensazione di guida più realistica.Vengono introdotte anche le bandiere rosse e la lunghezza gara al 35%.

F1 23 debutterà su PC (Steam, Epic Games Store ed EA App), PS5 e Xbox Series X|S il 16 giugno.