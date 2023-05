BlizzCon 2023, Mike Ybarra promette novità a breve

Con un tweet, il presidente di Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, ha annunciato che entro le prossime due settimane scopriremo novità importanti circa la BlizzCon 2023, la kermesse dedicata all’universo Blizzard e ai suoi giochi.

Ecco il tweet:

Ok, ok…yes, I see all the BlizzCon questions. You’ll hear more in the next ~2 weeks. We’re excited, we have a lot to show and celebrate together.

I can't wait. 👊

— Mike Ybarra (@Qwik) May 4, 2023