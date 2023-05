Microids presenta Agatha Christie – Murder on the Orient Express

Microids ha presentato Agatha Christie – Murder on the Orient Express, una nuova avventura grafica ispirata al grande classico della letteratura con protagonista Hercule Poirot, rivisitandolo in chiave moderna.

Ambientato ai giorni nostri, nel 2023, il videogioco introduce alcuni elementi inediti alla storia originale. Tra le novità vi è l’aggiunta di Joanna Locke, un nuovo personaggio giocabile con il quale sarà possibile uscire dall’ambiente del treno durante alcuni flashback. Di seguito la sinossi ufficiale: “A bordo dell’Orient Express, il leggendario detective Hercule Poirot cerca di risolvere l’omicidio avvenuto sul prestigioso treno, circondato da un cast di personaggi intriganti con i propri segreti e spinti dalle proprie motivazioni. Risolvere il mistero non sarà facile e, attraverso numerosi colpi di scena, i giocatori dovranno usare le loro cellule grigie e le loro abilità di detective per svelare la verità e portarla alla luce.”

Agatha Christie – Murder on the Orient Express sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch nel corso del quarto trimestre dell’anno.