Dordogne: l'avventura narrativa francese uscirà a giugno

Focus Entertainment ha annunciato la data di uscita di Dordogne, particolare avventura narrativa sviluppata dallo studio indipendente francese Un Je Ne Sais Quoi. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.









L’avventura seguirà le vicende di Mimi mentre esplora rivive i ricordi dell’infanzia e i momenti vissuti insieme alla nonna, purtroppo scomparsa. Dordogne si svolgerà tra passato e presente, mettendo a confronto le scelte di una Mimi adulta con i suoi ricordi d’infanzia per riscoprire i segreti di famiglia perduti.

Il videogioco è ambientato nella Dordogna, in un’ambientazione acquerellata dipinta a mano. Durante l’avventura bisognerà raccogliere i ricordi in un diario così da ricostruire il passato della famiglia di Mimi, un diario che rappresenterà un elemento unico per ogni giocatore e rifletterà momenti salienti del proprio viaggio nel cuore della Francia rurale.

Dordogne è in uscita il prossimo 13 giugno su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.