Sarà la colonna sonora, sarà l’aria da cartoon/noir retro, oppure ancora per quelle vibrazioni a metà fra DOOM e BiShock, fatto sta che Mouse, l’FPS dello studio indipendente Fumi Games, sta suscitando parecchio interesse. Non avete la benché minima idea di cosa stiamo parlando? Ecco il teaser trailer di Mouse:









Protagonista dello shooter è John Mouston, un detective privato che ricorda in più di un dettaglio – nemmeno troppo vagamente – quel Micky Mouse della Disney.

A quanto riporta la pagina Steam, Mouse è uno sparatutto story-driven, quindi ci sarà una trama a motivare le nostre efferate azioni. Oltre ciò avremo diversi strumenti di morte “vecchia scuola” e dei distributori automatici tramite cui potenziare armi e abilità.

Ecco la descrizione ufficiale:

Armato di una varietà di armi da fuoco ed esplosivi vintage come Revolver, Tommy Gun, Hammer, Carcano, Dynamite, sarai in grado di affrontare i nemici nel modo che preferisci. Che tu prediliga correre e sparare, saltare e schivare o pianificare attentamente i tuoi attacchi, Mouse ti dà la libertà di affrontare il combattimento a modo tuo.

E con il sistema di potenziamento Fantastic-o-Matic potrai potenziare le tue armi e abilità per diventare ancora più letale. Cerca i distributori automatici sparsi per la città e scegli i potenziamenti che meglio si adattano al tuo stile di gioco.

Ma fa’ attenzione: la città è piena di pericoli e tradimenti. Per sopravvivere, dovrai restare concentrato e mantenere la tua intelligenza. Ad ogni passo che fai, scoprirai qualcosa di più della storia e ti ritroverai invischiato in una rete di inganni e omicidi.

Al momento non c’è una finestra d’uscita, si sa solo che Mouse verrà pubblicato su PC, Switch, PS e Xbox. Calcolando che il gioco – indicato da Fumi Games come Action/FPS/Shooter – è previsto per la piccola console Nintendo, forse non è azzardato ipotizzare che esca anche per old gen.