Goodbye Volcano High è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

L’avventura narrativa Goodbye Volcano High è stata rinviata: l’uscita del videogioco sviluppato da KO_OP non è più prevista a giugno, bensì ad agosto.

Gli sviluppatori hanno fatto sapere di non essere in grado di rispettare la data di uscita iniziale, a meno di compromettere la qualità del prodotto finale o di sottoporre il team a straordinari estenuanti, per questo è stata presa la decisione di spostare il lancio di un paio di mesi. Goodbye Volcano High uscirà dunque il 29 agosto su PC (Steam), PS4 e PS5.

Questa la sinossi ufficiale del gioco: “Goodbye Volcano High è un’avventura narrativa cinematica [sic] che parla d’amore, di cambiamento, e della fine di un’era. Aiuta Fang a orientarsi nel suo ultimo anno di liceo e a mettere a posto le cose prima che sia troppo tardi.”