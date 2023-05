The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco il trailer di lancio

Dopo una lunga attesa, finalmente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile. Nintendo ha confezionato un nuovo trailer per celebrarne il lancio odierno. Qui trovate la nostra recensione vergata da Danilo Dellafrana accanto al videoarticolo di Francesco Alteri, qui lo speciale sulla serie di Pietro Iacullo.









Sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom ci mette nuovamente nei panni di Link per rivelare la verità sulla catastrofe che ha gettato il regno di Hyrule nel caos. L’esperienza di gioco è stata ampliata grazie alle nuove abilità del protagonista: tra queste Ultramano, per costruire oggetti e veicoli; Compositor, per creare armi uniche e imprevedibili; Reverto, per giocare con il tempo; Ascensus, abilità che permette di sfruttare la verticalità a proprio favore.

Tears of the Kingdom è dunque disponibile da oggi esclusivamente per Nintendo Switch.